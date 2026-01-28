おととい、南砺市のJR城端駅近くの駐車場で雪に埋もれた車の中で死亡していた男性について、死因は一酸化炭素中毒とみられることが分かりました。警察によりますと、おととい午後6時ごろ、南砺市是安の城端駅北駐車場で、雪に埋もれた軽乗用車の中に人がいるのを通行人が見つけました。運転席には現場近くの南砺市野田に住む無職の前川誠さん（50）が乗っていましたが駆け付けた救急隊員により死亡が確認されました。前川さんは頭