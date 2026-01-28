富山市の用水路できのう89歳の男性が倒れているのが見つかり、病院に搬送されましたが死亡が確認されました。男性は除雪作業中に誤って用水路に転落したとみられています。富山南警察署によりますときのう午後1時45分ごろ、富山市田畠の用水路で近くに住む無職の牧谷孝之さん（89）が仰向けに倒れているのを牧谷さんを探していた警察官が見つけました。牧谷さんは搬送先の病院で死亡が確認されました。死因は水死でした。用水路は