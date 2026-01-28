県内にはあすからあさってにかけて強い寒気が流れ込む見込みで、警報級の大雪になる恐れがあります。大雪による交通への影響などに注意してください。きょうの県内は最高気温が富山市で2.6度など各地で真冬の寒さとなり、先週から降った雪がまだ多く残っています。こうした中、県内には再び寒気が流れ込み、今夜から次第に雪のところが多くなりそうです。あすからあさってにかけては平野部でも雪が降り続き、寒気が予想よりさらに