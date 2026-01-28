タレントのさとう珠緒（53）が27日配信のABEMA「愛のハイエナ5」にゲスト出演。過去の恋愛の修羅場について語った。番組ではマレーシアの豪邸で暮らす“一夫多妻家族”の不思議な生活に密着。その流れで、さとうが過去の恋愛の修羅場について赤裸々に告白した。さとうが20代だった当時、付き合っていた彼氏の家で一緒にベッドで横になっていた。すると突然「ピンポーンって（インターホンが鳴って）、元カノが訪ねてきた」と