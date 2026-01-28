女優南琴奈（19）が28日、都内で主演映画「夜勤事件」（2月20日公開）の完成披露舞台あいさつに出席した。ゲーム実況動画総再生数6000万回以上の同名配信ホラーゲームの実写映画化。南はコンビニエンスストアの夜の時間帯でアルバイトする女子大生田鶴結貴乃役で、次々と怪異なことに出くわす。映画初主演でホラー初挑戦の南は「すごくドキドキしていますが、無事に今日という日を迎えられてとてもうれしく思っています。撮影は体