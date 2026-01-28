（台北中央社）元千葉ロッテマリーンズで、現在は台湾プロ野球・楽天モンキーズに所属する陳冠宇投手（35）が27日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けた台湾代表の合宿に合流した。最年長となる陳は「『おじさん』と呼んでください」とあいさつして笑いを誘った。合宿は南部・高雄市のナショナル・スポーツ・トレーニング・センターで今月15日に始まった。陳は当初から、遅れて参加すると発表されていた。一度は代