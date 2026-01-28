（台北中央社）南部・高雄市の台湾高速鉄道（高鉄）左営基地で28日、第2車両検修場の上棟式が行われた。今後の車両増備に対応するためで、2027年の完成と供用を予定している。高鉄では輸送力を効果的に増強するため、東海道新幹線のN700Sをベースにした新型車両、N700STを12編成導入することを決めている。第2車両検修場は同車両の「新しい家」と位置づけられている。上棟式には陳世凱（ちんせいがい）交通部長（交通相）や陳其邁