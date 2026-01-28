親にも反対されたし▶▶この作品を最初から読む妹との二人暮らしが終わり、これからの人生を考え始めたアラサーOL・かどなしまるさん。婚活パーティで出会い、1年ほど付き合っている恋人・ユウキさんに、同棲を切り出しました。交際も順調だったことから、すぐに賛成してくれると思っていたまるさん。ところがユウキさんからは「同棲はしたくない」という予想外の反応が。さらに「実家を出る理由がない」とまで言われて