健康管理手当の受給をめぐり在外被爆者の遺族が国を訴えた裁判で、地裁は国に賠償を命じました。この裁判は、戦後、韓国に帰国した被爆者3人が日本に住んでいないことを理由に健康管理手当の受給を妨げられたとして、遺族らが国に損害賠償を求めていたものです。広島地裁は28日、「国が主張していた時効の消滅は権利の乱用に該当する」などとして損害賠償を認める判決を言い渡しました。■在間秀和弁護士「国の姿勢に対して裁判所