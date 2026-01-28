衆議院選挙の投票まであと11日。エブリイでは「候補者にひと言…」と題し有権者の声をお伝えしています。（西之表市・会社員（40代））「みんなが財政に困らなく普通に生活できるのがいい。みんな1円でも安いところを探して買い物している状態なので経済の安定」（南さつま市・会社員（40代））「高齢者が住みやすくしてほしい。車の免許を返納して移動が厳しい、買い物ができない方が多いのでそこを重視してほしい」