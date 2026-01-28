オリエンタルエアブリッジ（ORC）は今年5月19日の搭乗分から、航空運賃を平均で10％あまり値上げする運賃改定を国土交通省に届け出ました。 ORCによりますと、改定後の運賃は、通常期で平均10.7％上昇。 運航コストが継続的に上がっているうえ、燃料費、航空機部品を調達するコストがさらに上昇したことを受けての対応です。 一方で、予約変更が可能な「普通運賃」を「フレックス」とし、予約変更できない3つの運賃を