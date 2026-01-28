サッカー漫画『ブルーロック』（2026年夏公開）の実写映画の追加キャストが発表された。千切豹馬役は高橋恭平（なにわ男子）が務め、あわせてビジュアルが公開された。【写真】顔そっくり！千切豹馬姿の高橋恭平『ブルーロック』実写ビジュアル高橋演じる千切は、中性的な顔立ちの美少年で、”とある理由”により自分の武器をチームメイトにも秘密にしている。そのルックスと、クールでマイペースな振る舞いから、周囲からは