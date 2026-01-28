◆クロッカスＳ・リステッド（１月３１日、東京競馬場・芝１４００メートル）追い切り＝１月２８日、栗東トレセン昨年末の万両賞を勝ったアスミル（牡３歳、栗東・本田優厩舎、父ダノンプレミアム）は、ＣＷコースでメイショウオーロラ（６歳３勝クラス）とリードアクター（３歳未勝利）と併せ馬を行い、６ハロン８５秒０―１１秒０で２頭に１馬身ほど先着した。騎乗した横山助手は「馬なりでラスト１１秒０でした。それだけ状態