阪神のラファエル・ドリス投手（３８）が２８日、再来日した。球団を通じて「再び第二の故郷に戻って来られたことを嬉しく思います。日本で野球ができる喜びを感じながら、今年もチームのために腕を振りたいです。ファンの方々と再び、優勝の喜びを分かち合えるよう、精一杯頑張ります。今年も変わらぬ応援をよろしくお願いします」とコメントした。昨季はシーズン途中の７月に加入すると、２０試合に登板し、２勝２敗５ホール