¡Ö½µ´Ö¼ÂÏÃÇÕ¡×¡Ê£²£¹Æü³«Ëë¡¢Àî¸ý¡Ë°ðÀîÀ»Ìé¡Ê£²£¸¡Ë¡áÀî¸ý¡¦£³£³¡á¤¬¾å¾ºµ¡±¿¤Ë¤¢¤ë¡££²ÀáÁ°¤ÎÉÍ¾¾¤Ç¤Ï£¶¡¢£¶¡¢£¶Ãå¤ÈÄãÌÂ¤·¡¢£³ÆüÌÜ½ªÎ»¸å¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤ò¸ò´¹¡£¤³¤ì¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Æ°Ê¹ß¤Î£²Æü´Ö¤Ç¤Ï£²¡¢£²Ãå¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤ÀÂ­¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¾è¤ê¤Å¤é¤µ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×¤È°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Á°Àá¤ÎÀî¸ý¥Ê¥¤¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â£²¡¢£µ¡¢£²Ãå¤È¹¥Áö¤·¤¿¤¬¡¢£²£°Á°¤Î¥Ï¥ó¥Ç¤âÂç¤­¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö£Ó¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÃå¤ò»Ä