º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ï¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤äÊª²Á¹âÂÐºö¡¢³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ê¤É¤¬Âç¤­¤ÊÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©Æâ¤ÎÍ­¸¢¼Ô¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ëÁèÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤ä¾ÃÈñÀÇ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¼¤Ç¤¹¡£ÉÙ»³»Ô70Âå¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀ¸³è¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢Êª²Á¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄã¤¯²¼¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¡£ Êª²Á¹â¤ÇÀ¸³èº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¹â²¬»Ô50Âå¡Ö¾¦Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤ó¤Ç¡¢Êª²Á¹â¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¾ÃÈñÀÇ¤Î¤Û¤¦¤âµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤Ç¤â¡Ë¾ÃÈñÀÇ¡¢¤ß¤ó¤Ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë