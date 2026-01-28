北朝鮮による拉致被害者、横田めぐみさん。母の早紀江さんは来月、90歳を迎えます。「果てしない苦しみを感じる」。もどかしい胸の内を明かしました。横田早紀江さん「こんなに長い年月訴え続けて何をしてきたんだろうという思いです 。いま」横田めぐみさんの母・早紀江さん。最愛の娘はまだ帰ってきません。48年前の1977年。新潟市の寄居中学校に通っていためぐみさんは、下校途中に北朝鮮の工作員に拉致されました。当時、まだ1