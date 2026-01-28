お笑いタレント・お見送り芸人しんいち（40）が27日深夜に放送されたテレビ朝日「クロナダル」（火曜深夜1・58）に出演。過去の行動が原因で、出演番組が“お蔵入り”になったことを明かした。この日は、「芸人のガチ裏話！普段聞けない話をこっそり定点観察！芸能界の裏話がもりだくさん！」と題し、トークを展開。しんいちは「出演番組がお蔵入りになったことある？俺、今年1回あった。しかも自分のせいで」と切り出した。