£²·î£¶Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥­¡¼¥â¡¼¥°¥ëÆüËÜÂåÉ½¡¦Æ£ÌÚÆüºÚ¡Ê£²£´¡Ë¡áÉð¸ËÀî½÷ÂçÂç³Ø±¡¡á¤¬£²£¸Æü¡¢Æ±Âç³ØÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£Ä¹´ü³¤³°±óÀ¬»þ¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ê¤É¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Âç³Ø´Ø·¸¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£³Ú¤·¤àµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¤¯¥â¡¼¥°¥ë¤ÇÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤¿·»¡¦¹ë¿´¡Ê£²£¸¡Ë¡á¥¤¥Þ¥È¥¯¡á¤È¡¢¤­¤ç¤¦¤À¤¤¤È¤â¤Ë½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë