ºå¿À¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥É¥ê¥¹Åê¼ê¡Ê37¡Ë¤¬28Æü¡¢ÍèÆü¤·¤¿¡£µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡ÖºÆ¤ÓÂèÆó¤Î¸Î¶¿¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ÈºÆ¤Ó¡¢Í¥¾¡¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¸ÅÁã¤Ø6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòµ¨¤Ï20»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2¾¡2ÇÔ5¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦93¤È°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£µ¨¤â¸×¤ÎÅ´ÊÉµß±ç¿Ø¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¤¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£