【モデルプレス＝2026/01/28】HIPHOP／R＆Bグループ・XG（エックスジー）のプロデュースを務めるJAKOPS（SIMON／サイモン）氏が、1月27日に配信されたTBSのポッドキャスト番組「ASIANFILTER」に出演。グループのルールについて話した。【写真】XGプロデューサーが結婚発表 お相手との2ショット◆XG、恋愛・交友関係などのルール撤廃XGのメンバーについて「明確にビジョンを自分たちで考える立派なプロになっている」と高く評価し、