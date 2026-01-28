メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市の職員が少女のスカートの中を盗撮しようとしたとして、懲戒処分を受けました。 28日付で停職6カ月と降格の処分を受けたのは、中川区富田支所の区民福祉課に所属する46歳の男性職員です。 市などによりますと、男性職員は去年11月、名古屋駅の階段で少女2人のスカートの中をスマートフォンで盗撮しようとしたとして現行犯逮捕され、その後、不起訴処分となって