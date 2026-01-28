メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知・名古屋を中心に開催されるアジア・アジアパラ競技大会のチケットが、東海3県に住む人などを対象に先行販売されることになりました。 チケットの先行販売は、愛知・岐阜・三重を含む開催地域6都府県に住む人に限定し、2月26日から始まります。 事前に「応援ID」の登録が必要で、開会式や閉会式のほか、すべての競技の観戦チケットが一般販売に先駆けて先着順で購入できるということで