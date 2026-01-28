¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬¡¢¿ùÃ«·ý»Î»á¡Ê34¡Ë¤ÎYouTube¡ÖÇ®¥¹¥®¥äch¡×¤Ë½Ð±é¡£3·î¤ÎWBC¤ÇÂÐÀï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤ºµó¤²¤¿¤Î¤Ï¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥­¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¡£ºòµ¨¤Ï10¾¡10ÇÔ¤Ê¤¬¤éËÉ¸æÎ¨1¡¦97¡¢216Ã¥»°¿¶¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼2Ç¯ÌÜ¤Ç¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿±¦ÏÓ¤À¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¿Í¤Ï¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ëÅê¼ê¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Î¸½ÌòºÇ¹â¤ÎÅê¼ê¡£¤¤¤º¤ì¤âÊÆ