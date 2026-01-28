群馬県伊勢崎市は、新年度から市長の重要政策を戦略的に推進するため「市長戦略部」を新たに設けると発表しました。 新年度から新たに設けられる市長戦略部は、市長のマニフェストや重要政策を重点的に進めるための部署で、部局を横断した調整を担い、政策を迅速に実現することを目的としています。 総務部から秘書課を移管し、特命事項や全庁横断的な新規事業の調査、関係部署との調整を担う「戦略推進課」を新設します。また、