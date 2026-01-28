２７日、公示された衆議院選挙の期日前投票が２８日から始まりました。投票所入場整理券の準備が間に合っていない自治体が相次いでいますが選挙管理委員会では入場券がなくても投票できると呼びかけています。 衆院選の期日前投票は、投票日前日の２月７日まで行われ期間中、群馬県内９７カ所に投票所が設けられます。異例の「短期決戦」となり、県内でも投票に必要な投票所入場整理券の配達が期日前投票の開始に間に合わない自治