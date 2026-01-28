群馬県藤岡市で今月２５日に発生した山林火災は、２８日午後２時ごろ、鎮圧されました。 藤岡市上日野で発生した山林火災は群馬と埼玉の防災ヘリや災害派遣を要請された自衛隊のヘリが上空から消火にあたりました。 消防職員が火災現場を確認し、これ以上延焼の恐れがないとして藤岡市は２８日午後２時ごろ、鎮圧を発表しました。火の勢いが収まったとしてけさからヘリでの散水をやめていて、地上での消火活動に切りかえていまし