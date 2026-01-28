群馬県渋川市出身で元プロ野球選手の後藤駿太さんが渋川市の応援大使に就任しました。 渋川市役所を訪れたのは、渋川市出身の元プロ野球選手後藤駿太さん（３２）です。後藤さんは前橋商業高校で２度、甲子園に出場。プロ入り後は俊足を生かした外野手としてオリックスや中日で１５年間プレーし、去年引退しました。ことしは台湾プロ野球の中信兄弟で１軍の打撃コーチを務めます。 渋川市では、さまざまな分野で活躍