今回、山林火災が発生した群馬県藤岡市には今月から運用が始まった「林野火災注意報」が発表されました。山林火災のおそれが高まったりした場合に発表される林野火災注意報や警報が設けられた目的などについて消防の担当者に話を聞きました。 一度火が出ると急速に燃え広がり、険しい山道での消火活動が長引くことも多い林野火災。消防庁では林野火災予防の実効性を高めようと「林野火災注意報」と「林野火災警報」を新たに設け、