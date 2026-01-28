1年で最も寒い時期。暖を求めて、日置市でキャンドルをつくる工房を訪れました。キャンドルの小さな明かりがじんわりと広がる暖かな世界へ誘います。訪れたのは日置市でキャンドルを作る工房「玻璃と灯り」です。幻想的な空間を演出し、心も温まるキャンドルの世界。厳しい寒さが続くこの時期に癒されてみてはいかがでしょうか。（詳しくはKYTのHPまたはアプリから動画をご確認ください）