大きな紙いっぱいに描いた自由な絵。 子どもたちが美術を学びました。 作品を作ることや見ることで自由に美術を学んでもらおうと、長崎市の特別支援学校でワークショップが行われました。 （県美術館 エデュケーター 堀越 蒔李子さん） 「はみだしてもいいし、座っても立っても寝転んでもいい。自分の気持ち、表現したいポーズが1番出来そうなやり方で大丈夫」 長崎大学教育学部附属特別支援学校で開