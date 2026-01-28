静岡県下田市の下田海中水族館は、衆議院議員選挙で投票した有権者に対する入場料割引サービスを始めたと発表しました。 1月27日公示、2月8日投開票の衆院選で投票した有権者を対象に割引サービスを始めたのは、体験型水族館の下田海中水族館です。 「下田海中水族館センキョ割2026」と銘打って展開し、通常料金の約40%オフで入場できます。 投票済証明書か、投票所の看板と自身が一緒に写っている写真を入場券売場