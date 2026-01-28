県や経済団体、労働者団体などが賃上げの実現に向けて話し合う会議が鹿児島市で開かれました。鹿児島市で開かれた政労使会議。賃上げに向けた議論を行うもので塩田知事や鹿児島市の松枝副市長、経済団体や労働者団体の代表などが出席したほか、神谷政幸厚生労働大臣政務官もオンラインで出席しました。会議では、経営者側から「人件費の増加により経営がひっ迫し経営者が身を削って賃上げをしている」などといった意見が共有