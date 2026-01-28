27日公示された衆議院選挙は28日から期日前投票が始まりました。異例の短期決戦の影響でこれまでと会場が変更になっているところがあるため注意が必要です。解散から投開票まで戦後最短となる今回の衆議院選挙。県内では4つの選挙区に計13人が立候補しそれぞれ1議席を争います。鹿児島市役所では28日午前8時半から期日前投票が始まりました。税の申告期間と重なったため、前回の参議院選挙とは会場が変更になり、東別館9階の