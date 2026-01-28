大型商業施設での殺傷事件を想定し、警察や店舗などが連携した合同訓練が佐世保市で行われました。 犯人への対応や客の避難誘導など実践的な動きを確認しました。 客同士の口論がエスカレートし刃物で相手を刺した想定です。 佐世保市のイオン大塔店で行われた合同防犯訓練。 近年、商業施設などで刃物を使った無差別の殺傷事件が相次ぐ中、警察や消防、店舗関係者の連携を深めて迅速に対処しようと行われまし