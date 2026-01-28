“人類滅亡”までの時間が、また短くなりました。科学や安全保障の専門家らの検討に基づき人類滅亡の時刻を「午前0時」と想定し、危機がどの程度差し迫っているかを象徴的に示す「終末時計」。去年は、“人類滅亡”まで過去最も短い「89秒」でしたが、今年、示された時間は…「“人類滅亡”まで…85秒です。 世界が“人類滅亡”に、これまでで最も近づいた瞬間です」2年連続で過去最短を更新しました。主催しているアメリカの