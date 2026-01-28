元ＡＫＢ４８でタレント・板野友美が２８日までに自身のＳＮＳを更新。私服ショットを公開した。板野は、インスタグラムに「ここ４日くらい寒すぎを通り越して凍ってましたでも、ミニを履きたい気分」とつづると、白のファーコートに黒タイツを合わせたミニスカコーデを披露。ポニーテールには大きなリボンのヘアアクセを見せる後ろ姿などもアップした。この投稿にファンからは「スタイル良すぎですねともちん素敵です」「