筑後川水系のダムの貯水量が減っているとして、九州地方整備局などが節水を呼びかけています。九州地方整備局などによりますと、2025年10月から2026年1月にかけて筑後川流域で降った雨の量は平年の4割を下回っていて、この影響で、福岡県朝倉市にある筑後川水系の3つのダムの貯水率は17.4％と、この時期では過去最低となっています。1月28日に開かれた筑後川水系渇水調整連絡会では、筑後川から福岡都市圏への水の供給を30