福岡県春日市の児童相談所で28日、刃物を使った殺傷事件が発生した想定で訓練が行われました。 春日市の福岡児童相談所で行われた訓練は、来所した男が職員を次々に刃物で切りつけた想定で行われました。職員が、警察や消防に通報し、犯人の身柄を確保するまでの流れやケガをした人の救護など、初動の連携を確認しました。警察の担当者は「迅速で的確な対応ができるよう訓練を続けていきたい」と話していました。