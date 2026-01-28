欧州株仏CAC指数１％超安、ＬＶＭＨが７％安と下げ主導 東京時間19:19現在 英ＦＴＳＥ100 10176.86（-30.94-0.30%） 独ＤＡＸ24840.32（-54.12-0.22%） 仏ＣＡＣ40 8064.91（-87.91-1.08%） スイスＳＭＩ 13076.05（-140.18-1.07%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:19現在 ダウ平均先物MAR 26月限49185.00（+26.00+0.05%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月