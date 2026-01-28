ドル円１５２．６５近辺、ユーロドル１．１９８５近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前の取引は、総じて落ち着いた値動きとなっている。ドル円は152.60台で推移しており、本日のレンジ152.18-153.07の半ば付近で揉み合っている。ユーロドルは1.1985近辺と、本日のレンジ1.1971-1.2045の安値圏内での推移。ただ、一段と下値を広げる動きは一服している。米ＦＯＭＣをＮＹ午後に控えて、総じて前日比ドル高水準で取引さ