湯沢警察署（資料画像） 秋田県湯沢市で２８日、雪下ろしをしていた４６歳の男性が倒れているのが見つかり死亡しました。屋根から転落したとみられます。 警察と消防によりますと、２８日午前１０時前、湯沢市愛宕町で住宅の屋根の雪下ろしをしていた４６歳の男性が軒下に倒れているのが見つかりました。男性は心肺停止の状態で湯沢市内の病院に搬送され死亡が確認されました。 男性が雪下ろしをしていたのは親せきの家で