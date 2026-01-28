日中関係の冷え込みが続き、中国人観光客のさらなる激減が見込まれる一方、日本人観光客にとっては“お得”となる宿泊プランや国内旅行先がありました。28日、「イット！」が向かったのは横浜市の名所「中華街」です。2月中旬から始まる中国の旧正月「春節」の大型連休。これまで、春節期間中といえば各観光地は大混雑となってきました。しかし、中国のある旅行会社によると、2026年の日本への団体旅行はゼロ。日本に関する問い合