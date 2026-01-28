発生から4日目となった群馬・藤岡市の山火事は28日午後、ほぼ消し止められました。1月25日に藤岡市上日野で起きた山火事は、4日目となった28日午後2時ごろ、ほぼ消し止められました。群馬県によりますと、火は一時、住宅地の500メートル手前まで燃え広がりましたが、自衛隊のヘリコプターなどが上空から水をまくなどして消火活動を行い、延焼の恐れがなくなったということです。これまでに空き家1棟が全焼するなど約53ヘクタールが