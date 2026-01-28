ZARDのデビュー35周年を記念し、ZARDの楽曲と想いを未来へつなぐ3ヶ月限定の特別ラジオ番組『ZARD 35周年 Anniversary Radio』 が、ABCラジオで2月3日にスタートする。【写真】『ZARD 35周年 Anniversary Radio』MCの神野友亜＆中野涼子坂井泉水さんの歌詞や歌声の魅力、それぞれの思い出、そして未来へ込めた想いを語り合う、35周年という節目の年ならではの特別な番組となる。MCを務めるのは、ZARDの作品を後世に伝えてい