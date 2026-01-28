県森林研究所はきょう、この春、県内でスギ花粉が飛び始めるのは来月28日ごろになると予想を発表しました。花粉の飛散量は例年より「やや多くなる」と予想しています。スギ花粉の飛散開始日は、1月と2月の気温に大きく左右されます。県森林研究所によりますと今後の気温が例年並みに推移した場合、来月28日ごろに本格的な花粉の飛散が始まるとしています。これは、例年より3日遅く、去年より1日早い見込みです。ただ、今後2週間の