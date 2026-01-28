任期満了に伴い来年春に行われる県議会議員選挙について、県議会の各会派はきょう、定数を現在の40から38に削減することで合意しました。人口減少を踏まえ議論を重ねてきた代表者会議には4つの会派が出席し、冒頭以外は非公開で行われました。協議の結果、来年春の県議選では「下新川郡」と「高岡市」の選挙区で定数をそれぞれ1減らし、全体の定数を現在の40から2議席少ない38とすることを決めました。これにより、当選者が1人のみ