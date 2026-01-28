スタジオには気象予報士の平島さんです。こんばんは。あすから再び強い寒気が流れ込み、警報級の大雪となる可能性があります。こちらはあす午前9時の予想天気図です。西高東低の、いわゆる冬型の気圧配置となっています。この冬型は、あさって金曜日にかけて、さらに強まる見込みです。あさっての予想天気図を見てみますと、等圧線が縦に並び、間隔もかなり 狭くなっているのが分かります。ぎゅっと詰まっていますね。一般に、等圧