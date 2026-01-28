阪神・大竹耕太郎投手（30）が28日放送された毎日放送系「魔法のレストラン」に出演。阪神でも食通、特にB級グルメに詳しいと知られている大竹が、梅田の阪神百貨店地下2階の「溢彩流香餃子小厨」の水晶餃子を「パリパリとモチモチ。両方楽しめる」と絶賛した。「野球歴より、ギョーザ焼く歴の方が長い」と語った大竹は「駅直結ということは雨でも大丈夫」と、雨天中止用の訪店リストに入れていた。また行きつけの店として