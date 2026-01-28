フィラデルフィア・セブンティシクサーズは、1月28日（現地時間27日）のミルウォーキー・バックス戦に139－122で圧勝し、イースタン・カンファレンス6位の25勝21敗とした。 この日のシクサーズでは、ポール・ジョージがフランチャイズ史上最多タイとなる9本の3ポイントシュートを沈めて、ゲームハイの32得点に5リバウンド5アシスト2スティール、ジョエ